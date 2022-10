Maroc : Le Groupe LabelVie dévoile sa nouvelle politique environnementale    

Le Groupe LabelVie a dévoilé, ce mardi, sa nouvelle politique environnementale, traduisant son engagement volontariste à réduire son empreinte environnementale et à encourager l’innovation écologique. Dans un communiqué, l’acteur de la grande distribution au Maroc a expliqué qu’il s’engage, à travers sa politique environnementale, à «faire preuve d’exemplarité en matière de réglementation de façon à conduire l’ensemble de ses opérations conformément et au-delà des exigences normatives en la matière».

LabelVie envisage également de piloter sa performance environnementale à travers la mise en place de plusieurs indicateurs de suivi dont les résultats seront partagés avec ses différentes parties intéressées (collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, investisseurs, autorités, fondations et associations…) de manière régulière et transparente. Par ailleurs, le groupe compte adopter avec ces dernières une approche participative et inclusive en favorisant leur implication dans la démarche ainsi que leur sensibilisation et leur formation à l'adoption de pratiques responsables et durables.

La politique environnementale du Groupe LabelVie affiche six axes d’engagement : l’utilisation des ressources naturelles de manière raisonnée et responsable ; l’intégration des principes de l’économie circulaire ; la réduction de l’empreinte carbone ; l’offre de produits issus de l'agriculture responsable ; la lutte contre le gaspillage alimentaire et la protection des écosystèmes naturels, détaille le communiqué.

Pour définir ses engagements environnementaux, le Groupe LabelVie s’est appuyé sur la méthodologie préconisée par la norme ISO 14001 Version 2015 et a mis en place un Comité central environnement (CCE) qui pilote ce projet de grande envergure, avec le soutien des comités opérationnels par BU (Carrefour Market, Atacadao, Carrefour Hypermarché, Plateforme logistique) et sous la supervision du Directeur audit, qualité, sécurité et environnement. Ce CCE a eu pour mission d’établir la politique environnementale et son rôle est désormais de veiller à la stricte application du plan de management environnemental afin de mettre en place les actions et d’atteindre les objectifs assignés.