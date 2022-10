Mondial féminin U17 : La sélection marocaine s'incline devant le Brésil (0-1)

La sélection marocaine féminine des moins de 17 ans de football s'est inclinée face à son homologue brésilienne sur le score étriqué de 1 but à 0, mardi dans la ville indienne de Bhubaneswar (est), en match d'ouverture de la 7e édition du Mondial féminin U17, qui se tient en Inde du 11 au 30 octobre. La réalisation des Brésiliennes a été l'œuvre de Ingrid Johnson à la 5e minute de jeu.

L’équipe nationale évolue dans la poule A aux côtés de l'Inde (pays hôte), des Etats-Unis et du Brésil. L'autre match de la poule A mettra aux prises plus tard dans la journée (20h00 heure locale) l'Inde et les Etats-Unis.

L'Espagne, championne en titre, qui a battu le Mexique en finale de l'édition 2018, est logée dans le groupe C avec la Colombie, la Chine et le Mexique alors que le groupe D comprend le Japon, la Tanzanie, le Canada et la France. La poule B comprend l'Allemagne, le Nigeria, la Nouvelle-Zélande et le Chili.