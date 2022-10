Maroc-Turquie : Aziz Akhannouch s'entretient avec Fuat Oktay

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, lundi, un entretien téléphone avec le vice-président turc Fuat Okta. Un entretien téléphonique au cours duquel les deux responsables ont discuté «des opportunités de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, en particulier l'économie et la défense», rapporte l’agence Anadolu.

Lors de cet entretien, Fuat Oktay a souligné «les liens profonds et historiques entre la Turquie et le Maroc», notant que «les mécanismes de coopération existants constituent un terrain important pour transférer cette amitié vers l'avenir». «Lors de l'appel, des opportunités ont été évaluées dans plusieurs domaines, notamment l'économie, le commerce, l'éducation et la défense», a-t-il déclaré.

Le vice-président de la Turquie a ajouté également que le président Recep Tayyip Erdogan a adressé au roi Mohammed VI une invitation pour se rendre en Turquie.

Pour sa part, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a évoqué les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, notant que les ministres marocains concernés se rendront en Turquie dès que possible afin d'évaluer les opportunités et les accords dans les domaines de l'investissement et de l'économie.