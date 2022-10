Deux frères marocains interpellés en Italie pour meurtre et tentative de meurtre

La police italienne a interpellé, cette semaine à Florence, deux ressortissants marocains de 20 et 26 ans, soupçonnés de complicité de meurtre et de tentative de meurtre. Leurs victimes sont aussi de nationalité marocaine et âgées respectivement de 24 et 27 ans.

Les faits datent de la nuit de samedi à dimanche, dans les jardins proches de la structure hospitalière de Careggi, rapporte la presse locale italienne. Sur les lieux, deux victimes avec des blessures graves, provoquées par une arme blanche, au niveau de la gorge, des hanches et du dos, ont été secourues. Transportés d’urgence à l’hôpital, le plus jeune rend l’âme alors que son frère est encore hospitalisé. L’équipe mobile de la police nationale a alors lancé une enquête qui a rapidement permis d’identifier les suspects, deux frères marocains de 26 et 20 ans. Les éléments recueillis ont permis au procureur à Florence d’émettre deux décrets d’arrestation.

Selon ce qui a été reconstitué par les enquêteurs, l’affaire aurait été précédée par une autre agression menée par les victimes et suite à laquelle l’homme âgé de 26 ans s’est retrouvé à l’hôpital suite à une blessure. Voulant se venger, il aurait quitté l'établissement quelques minutes après son hospitalisation et appelé son frère au renfort. Il aurait par la suite donné rendez-vous aux deux victimes dans les jardins proches de la structure hospitalière.

Le Marocain de 26 ans a été localisé et arrêté dimanche soir dans une rue dans la zone de Castello, tandis que le plus jeune a été arrêté en début d’après-midi du lundi près de Porta al Prato. Les deux frères ont été placés en garde à vue à la prison de Sollicciano, dans l’attente de leur audience.