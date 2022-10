Un cinquième Forum parlementaire hispano-marocain dans les prochains mois

Le Congrès espagnol des députés et la Chambre marocaine des représentants ont convenu, cette semaine, de tenir, dans les prochains mois, le cinquième Forum parlementaire hispano-marocain. Selon l’agence Europa Press, la décision a été prise lors d’une rencontre, tenue lundi à Rabat, entre la présidente du Congrès espagnol des députés, Meritxell Batet a rencontré, lundi son homologue marocain Rachid Talbi El Alami.

Les deux chambres des députés espèrent, à travers ce forum, «approfondir les relations entre les parlements des deux pays et faire progresser la collaboration et la coopération dans les domaines d’intérêt commun», ajoute la même source, rappelant qu’il s’agit de la première visite de Meritxell Batet au Maroc en tant que présidente du Congrès des Députés.

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), tenue ce lundi à Rabat, avec la participation de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, le vice-président du parlement égyptien Mohamed Abou El-Enein et le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi El Alami, qui assure la présidence tournante de l’AP-UpM.

Lors de cette réunion, Meritxell Batet a souligné le rôle des parlements et des organisations multilatérales telles que l’Union pour la Méditerranée, «indispensable pour relever les défis d’avenir, défis de nature globale et donc partagés par tous». Elle a ainsi proposé de faire avancer la politique de voisinage et l’agenda méditerranéen en organisant un Forum sur l’avenir de la Méditerranée au siège du Parlement européen.

Parmi ces défis, elle a cité la lutte contre les mafias et la gestion des flux migratoires, le changement climatique, la sécurité ou la crise énergétique face auxquels «la coopération entre les pays nous rend plus forts et plus efficaces» dans la réponse. «Nous sommes des pays frères, nous partageons des liens communs, et la Méditerranée ne peut être une barrière qui nous divise ; au contraire, elle doit être un point de rencontre et un espace de stabilité et de prospérité partagée», a-t-elle ajouté.