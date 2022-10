Crises alimentaire et énergétique : Le PDG de l’OCP prend part aux réunions BM-FMI

Le président-directeur général de l’Office chérifien des phosphates (OCP) participera ce mardi aux réunions d’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM). Mostafa Terrab interviendra à la table ronde sur les crises alimentaire et énergétique mondiales, indique le groupe sur son compte Twitter.

Chairman and CEO, Mostafa Terrab, will participate in the @WorldBank and @IMFNews Annual Meetings panel discussion about the global food and fuel crises.



Watch live from 4:00–5:30 PM tomorrow