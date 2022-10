Maroc : Une ONG appelle à prêter attention aux troubles mentaux

Le réseau marocain pour la défense du droit à la santé et droit à la vie a appelé à prêter attention aux troubles mentaux, à l'instar des maladies physiques. Dans un communiqué publié à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année, le réseau a relevé que les risques d’atteinte de troubles mentaux et les moyens de les prévenir demeurent spécifiques, notant que les crises mondiales, les situations économiques, la propagation de maladies ou encore le réchauffement climatique constituent autant de facteurs déclencheurs de troubles de la santé mentale.

Selon les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le suicide reste l'une des principales causes de décès dans le monde, principalement dû aux problèmes de santé mentale, de solitude et d’isolement, appelant les gouvernements à sensibiliser davantage à l’importance en santé publique du suicide et des tentatives de suicide, et à donner à la prévention du suicide un rang élevé parmi les priorités de l’action mondiale en santé publique.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale œuvre actuellement pour une réforme globale du système de santé au Maroc et à la mise en place du chantier de généralisation de la protection sociale, indique la même source, incitant le ministère de tutelle à déployer une politique de santé et de protection sociale intégrée, stratégique et efficace en matière de santé mentale dans les différentes régions du Royaume.

De même, le réseau a insisté sur la nécessité d’augmenter les budgets alloués au plan national de la santé psychique et mentale, tout en investissant dans la construction et l’équipement des hôpitaux psychiatriques dans les différentes régions du Royaume. Il a également appelé à humaniser davantage les établissements de santé psychique et à promouvoir le capital humain, à travers notamment l’augmentation du nombre d’admission en faculté de médecine et en formation des infirmiers, tant au niveau du secteur public que privé.

Le réseau n’a pas manqué d'appeler à baisser les prix des médicaments pour le traitement des troubles psychiques et mentaux et à les rendre disponibles gratuitement au sein des hôpitaux, soulignant l’importance d’encourager les associations œuvrant dans ce sens, en vue d’atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon de 2030.