La réalisation du Gazoduc Maroc-Nigéria est estimée à 25 milliards dollars

Le coût financier de la réalisation du projet du gazoduc Maroc-Nigéria est estimé à 25 milliards de dollars. Un chiffre révélé, ce lundi, par Mallam Mele Kolo Kyari, président directeur général de la National Nigerian Petroleum Company Limited (NNPC), dans des déclarations à l’agence Bloomberg.

«Nous prendrons l’année prochaine une décision finale sur l’investissement. Des discussions autour du financement sont en cours», a-t-il affirmé, mais sans divulguer les institutions intéressées à soutenir le gazoduc de 5 600 kilomètres devant acheminer du gaz le long de la côte ouest-africaine jusqu'au Maroc, avant de se connecter à l'Espagne ou l'Italie, ajoute la même source.

«Le projet sera réalisé par phases dont la première devrait nécessiter trois ans et les autres cinq ans», a souligné Kyari. Pour rappel, en juillet, le président nigérian Muhammadu Buhari avait invité le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne à investir dans le gazoduc Maroc-Nigéria.



Un mémorandum d'entente (MoU) relatif au Gazoduc Nigeria-Maroc, a été signé le 15 septembre à Rabat, entre la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Nigeria et le Maroc .