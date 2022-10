Tourisme : 16 nouvelles lignes pour relier l’Italie au Maroc

Le Maroc se présente au prochain Salon international du tourisme (TTG Travel Experience 2022), prévu du 12 au 14 octobre 2022 au Parc des Expositions de Rimini, avec de nombreuses innovations, notamment le renforcement des liaisons aériennes. Selon la presse italienne, le concept du stand de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a également été entièrement renouvelé (Hall C2 Stand 32/37, avec 12 co-exposants marocains) qui relance la campagne «Maroc, Royaume de Lumière» et se distingue pour être éco-durable et modulable et contient tous les éléments distinctifs du pays, poursuit-on.

La tribune sera dématérialisée et 100% digitalisée, grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes : réalité augmentée, sols interactifs, écrans LED et bornes digitales, explique la presse. «La stratégie de l'ONMT est de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques les plus prisées au monde, en renforçant sa notoriété et son attractivité sur l'ensemble du marché italien», déclare Aziz Mnii, directeur de l'Office national marocain du tourisme pour l'Italie et la Grèce. «Nous voulons transmettre un message de réconfort et de résistance à l'industrie italienne du voyage : en unissant nos forces, nous pouvons faire plus», ajoute-t-il.

L'Italie est le quatrième marché européen le plus important, après avoir dépassé celui de l'Allemagne, rappelle la même source, soulignant que la capacité aérienne entre les deux pays est particulièrement importante. En effet, Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, Wizz Air, easyJet et Tuifly.be assurent 124 vols hebdomadaires vers le Maroc au départ de 9 villes italiennes, portant la capacité hebdomadaire à 1 400 000 sièged, soit +24% par rapport à l'été 2019 (1 116 000). La presse annonce aussi l’ouverture de 16 nouvelles lignes, dont Agadir et Fès opérées par Ryanair et Wizz Air reliant Milan et Rome à Casablanca et Marrakech.