CAN de beach-soccer : Oumar Sylla dévoile la liste finale des Lions de l'Atlas

L’entraineur de l’équipe nationale de beach-soccer, Oumar Sylla a dévoilé la liste finale des joueurs qui disputeront la phase finale de la CAN de beach-soccer prévue du 21 au 28 octobre au Mozambique. Il s'agit d'Anouar Frindi, Driss Ghannam, Azzedine El Hamidy, Ibrahim Abagli, Ismail El Ouariry, Hamza Bousedra, Mohamed Khabaz et Mohamed Ghilani.

Ont été également convoqués Ali Khdym, Rabi Aboutalbi, Yassine Kamal, Souhail Bessak, Zakaria Souary, Zouhaier Jebbari et Yassir Abada.

La sélection marocaine de beach-soccer a été logée dans le groupe A du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la discipline (Mozambique 2022), à l'issue du tirage au sort effectué en septembre à Maputo. Le Maroc, médaillé de bronze de la dernière édition, évoluera ainsi aux côtés du Mozambique, du Malawi, qui va prendre part à sa première CAN de beach-soccer et du Nigeria, médaillé de bronze en 2015 et finaliste en 2016 et 2018.