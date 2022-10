Morocco Royal Tour : Le cavalier Abdelkebir Ouaddar remporte l’étape de Tétouan

Le cavalier Abdelkebir Ouaddar a remporté, dimanche, le Prix Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan (4*), dans le cadre de la première étape de la 11è édition du Concours international de saut d’obstacles "Morocco Royal Tour", disputée sur quatre jours à la carrière "Hipica" à Tétouan.

Abdelkebir Ouaddar, montant le cheval "Istanbull V.H Ooievaarshof", s'est adjugé le titre de cette grande compétition, organisée par la Garde Royale, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, en s'imposant après un barrage décisif qu'il a bouclé sans faute en un temps de 45 sec 80/100è.

La deuxième place est revenue au cavalier suisse Niklaus Schurtenberger, montant "Quincassi", après un barrage décisif qu'il a également achevé sans faute en un temps de 47 sec 32/100è, alors que le Français Simon Delestre, montant "I Amelusina R 51", a complété le podium (47:35).

La cavalière brésilienne Luciana Diniz, montant "Vertigo Du Desert", s'est classée quatrième, avec un chrono de 47 sec 55/100è, suivie du cavalier allemand Rene Dittmer, montant "Luigi Van de Nethe" (49 sec 44/100è).

Au terme de cette grande manifestation sportive, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, a remis les prix et les médailles aux vainqueurs dans les différentes catégories, en présence notamment du Général de Brigade Abdelaziz Chater, Commandant la Garde Royale, et d'autres personnalités.

Il est à noter que cette première étape de la 11è édition du "Morocco Royal Tour", tenue du 6 au 9 octobre, a connu la participation de 180 cavaliers de 17 pays, parmi les meilleurs cavaliers marocains et étrangers, et des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Ce Concours international a connu le déroulement de 13 épreuves, dont 7 de 4 étoiles (4*).

Le Morocco Royal Tour se déroule sur trois étapes durant trois semaines, au sein de trois sites équestres à Tétouan, Rabat et à El Jadida. Créé en 2010 sur Hautes instructions royales, la Fondation Morocco Royal Tour, composée de trois membres clés à l’instar de la Garde Royale, la FRMSE et l’association du Salon du Cheval, et présidée par le Prince Moulay Abdallah Alaoui, organise un circuit de premier ordre reconnu par les professionnels du cheval, confirmant sa place de compétition majeure du calendrier équestre mondial, sous l’égide de la Fédération équestre internationale (FEI).