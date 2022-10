L’Espagne minimise l’élection d’un Marocain à la Commission des limites du plateau continental de l’ONU

Dans une réponse à une question écrite des députés du Parti populaire, le gouvernement espagnol a minimisé l’élection du Marocain Miloud Loukili à la Commission des limites du plateau continental des Nations unies, pour la période 2023-2028.



L’exécutif a souligné que ladite commission est composée «de 21 membres élus sur la base d'un scrutin de représentation géographique équitable», rapporte Europa Press. Le gouvernement a indiqué que «les membres de la Commission ne participent pas à l’examen des dossiers qui concernent leurs pays». Et de préciser que conformément à l'article 11 du règlement de l’organe onusien, «ils ne demanderont ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ou de toute autre autorité extérieure à la Commission» durant l'exercice de leurs mandats de cinq années.

«L’Espagne a, en tout état de cause, la volonté de résoudre tout problème lié à la délimitation des espaces marins soumis à la souveraineté ou à la juridiction espagnole par des moyens diplomatiques avec les Etats côtiers concernés, afin qu'une solution équitable puisse être trouvée, fondée sur le droit international», a affirmé Madrid.

Le gouvernement a tenu à rassurer la première force d’opposition qu’il n’est pas disposé à négocier avec le Maroc les eaux du Sahara. Et de rappeler que «les représentants de l'Espagne ont clairement indiqué lors d'une réunion de la Commission tenue en 2015 que le Sahara occidental est un territoire non autonome soumis à un processus de décolonisation» et que, par conséquent, Madrid négocierait la délimitation «avec l'entité qui contrôlera souverainement la côte et le territoire du Sahara Occidental, une fois le processus de décolonisation conclu».

Outre la question écrite du PP, la formation Coalition avait mis en garde contre les conséquences de l’élection de l’expert marocain Loukili, d’autant que l’Espagne n’avait pas présenté de candidat à la Commission des limites du plateau continental de l’ONU. En juin dernier, la formation avait considéré comme «mauvaise nouvelle» qu’un «ardent défenseur de la souveraineté marocaine sur les eaux du Sahara occidental» siège dans ladite commission.



Pour rappel, le Front Polisario avait tenté, en vain, de mobiliser son réseau associatif contre la candidature de Miloud Loukili. Le Marocain avait remporté son siège, à l’occasion de la 32ème Réunion des Etats Parties à la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, qui tenait ses travaux du 13 au 17 juin à New York. Sa candidature avait eu l’adhésion de 117 voix.