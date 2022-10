CMA CGM lance Butterfly Morocco Shuttle, un service reliant le Maroc, la France et l’Espagne

La division de transport maritime à courte distance de CMA CGM a annoncé, vendredi 7 octobre, le lancement du nouveau service Butterfly Morocco Shuttle reliant le Maroc, la France et l’Espagne. Ce nouveau service hebdomadaire démarrera à Agadir, le 10 novembre 2022, en complément du cabotage au Maroc et pour mettre en place un pont maritime durable avec Agadir, pour la prochaine campagne d’exportation de fruits et de légumes, a indiqué un communiqué.

Ce service permet ainsi une réduction de 75% des émissions de CO2 par rapport à l'acheminement traditionnel par camion via ce corridor. Les principales caractéristiques sont une flotte de deux navires et 1 100 EVP, battant pavillon marocain. Ils sont équipés de 220 prises Reefer / 45'RFH et opéreront la rotation suivante : Agadir / Port Vendres / Barcelone / Algésiras / Tanger Med / Casablanca / Agadir.