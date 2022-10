Salé : Procession des cierges en commémoration de l'Aïd Al-Mawlid

La traditionnelle procession des cierges a sillonné, samedi, les principales artères et places de la ville de Salé en commémoration de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif.

La procession des cierges, qui marque le début du Moussem de la Zaouïa Hassouniya organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, a pris son départ après la prière d'Al Asr de la porte séculaire Bab Bouhaja en direction du Mausolée de Sidi Abdellah ben Hassoun.

اليوم ليلة الميلود يعني هاد العشية دور الشمع في سلا. أجيو. علاش وكيفاش؟?

هاد القاعدة من عهد المنصور الذهبي جابها من عند العثمانيين

Le défilé a déambulé par les principales artères de la ville et a été suivi par une foule nombreuse venue apprécier un cortège marqué par la participation de plusieurs groupes folkloriques issus des différentes régions du Maroc ainsi que de plusieurs participants en provenance de pays d'Afrique subsaharienne qui ont animé des passages musicaux accompagnés de danses africaines traditionnelles.

A cette occasion, le coordinateur de cette manifestation, Abdessalam El Bakkari, a mis en avant dans une déclaration à la MAP, la particularité des festivités marquant ce Moussem organisé annuellement depuis des siècles par les Chorfas Hassouniyines.

Ainsi, il a fait observer que les cierges, qui pèsent 50 kilogrammes forment une mosaïque sur des structures en bois représentant des minarets ou des ruches d'abeilles. La procession des cierges est l'une des belles et louables traditions de la ville de Salé et des Chorfas Hassouniyines, dont les racines remontent jusqu'en 1578.

Pour sa part, le doyen des Chorfas Hassouniyines, Abdelmajid El Hassouni, a indiqué que l'événement de cette année est organisé sous le signe Le Maroc de la créativité, de la gratitude et des valeurs humaines, dans le but de diffuser les principes et valeurs islamiques.