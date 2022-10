Sahara : La Russie pour une «solution juste, durable et mutuellement acceptable»

Staffan De Mistura et Sergueï Lavrov / DR

Comme annoncé, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré, hier soir à Moscou, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «l’état et les perspectives du processus de règlement du Sahara Occidental, a indiqué la diplomatie russe. «M. Mistura a partagé son évaluation des résultats de ses visites en Algérie et au Maroc, et a donné une analyse de la situation actuelle dans cette région», ajoute la même source.

A cette occasion, Lavrov a souligné «l'importance de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable au problème du Sahara occidental, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies», selon la formule consacrée.

Lors des discussions, le ministre des Affaires étrangères a également mis l’accent sur «le rôle stabilisateur de la Mission des Nations unies pour le Référendum au Sahara occidental (MINURSO) et la nécessité de maintenir une interaction avec les parties au conflit».

Dans ses efforts pour relancer le processus de négociations, en rade depuis mars 2019, Staffan de Mistura compte sur la contribution des grandes capitales afin qu’elles puissent convaincre les parties d’adhérer à sa feuille de route. De Mistura présentera dans les semaines à venir un briefing devant le Conseil de sécurité sur les conclusions de sa dernière tournée dans la région.