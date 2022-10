L’Espagne octroie 30 millions d’euros au Maroc pour lutter contre la migration irrégulière

L’Espagne va allouer 30 millions d’euros supplémentaires au Maroc pour lutter contre la migration irrégulière, dans le cadre du renforcement de la coopération migratoire entre les deux pays. Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, vient d’annoncer cette initiative, au vu du «rôle fondamental que joue le Maroc pour mieux combattre le phénomène».

Plusieurs sources médiatiques indiquent que ce budget servira à couvrir les dépenses encourues lors des interventions et des déploiements opérationnels, ainsi que les coûts d’entretien, de matériel utilisé par les différents services de sécurité dans la surveillance des frontières et dans la lutte contre la migration irrégulière, au niveau terrestre et maritime.

Cette décision est annoncée peu après que le Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère marocain de l’Intérieur, Khalid Zerouali, ait déclaré à l’agence de presse espagnole EFE que l’aide de l’Union européenne au Maroc dans ce sens, estimée à près de 500 millions d’euros sur une durée de sept ans, était insuffisante pour couvrir les dépenses de l’Etat, qui atteindraient 427 millions d’euros par an.