Cinéma : Le CCME soutient les talents marocains du monde 

Le film «Achoura» du réalisateur franco-marocain Talal Selhami, sort dans les salles marocaines le 12 octobre, avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). «Même si le Maroc peut se targuer d’avoir une histoire du cinéma, il reste cependant jeune, les préjugés sur les façons de faire sont encore nombreux. Le cinéma au Maroc est donc encore un laboratoire qui pourrait laisser encore le champ libre aux différents genres d’exister», indique le cinéaste. Ce dernier plaide qu’«il est plus que jamais possible aujourd’hui d’offrir au public marocain d’autres expériences cinématographiques, des polars, des films d’horreur, des thrillers, et pourquoi pas un jour des westerns».

Dans ce sens, le CCME rappelle que depuis sa création, il a «soutenu à plusieurs reprises des réalisateurs de fictions et des documentaristes marocains résidant à l’étranger, considérant qu’ils /elles enrichissent la création marocaine et que leurs œuvres renseignent sur les profondes mutations que connaissent les communautés expatriées, révèlent leurs aspirations et nourrissent nos imaginaires».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’institution rappelle que le CCME a «soutenu plusieurs avant-premières et projections dont notamment, Casanegra de Noureddine Lakhmari (Paris), la Marche de Nabil Benyadir (Belgique), Tagnawittude de Rahma Benhamou El Madani (France), Anaâq (exil en amazighe) de Mohamed Bouzia et Kacem Achehboun (Pays-Bas), Tinghir-Jérusalem de Kamal Hachkar (France), Murs effondrés de Hakim Belabbès (Etats-Unis), Dans la maison de Karima Saïdi (Belgique), L’école de l’espoir de Mohamed El Aboudi (Finlande), Renault 12 de Mohamed El Khatib (France), Jean Genet, notre père des fleurs de Dalila Ennadre (France)».

Le Conseil a soutenu aussi la production de plusieurs documentaires, en cours de tournage, de plusieurs cinéastes marocains du monde comme Izza Génini, Simone Bitton, Khalid Zairi et Hisham Aidi, entre autres.