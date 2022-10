Maroc : Coopération pour la décarbonation de l’agriculture et l’agro-industrie

Un programme sur la décarbonation de l’agriculture et l’agro-industrie a été lancé, à Rabat, par AgriEdge, Business Unit de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et ProAgro, projet de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il est appuyé notamment pas la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement du gouvernement allemand, a indiqué un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Ensemble, AgriEdge et l’OIT ont affirmé «œuvrer pour une agriculture et une agro-industrie marocaines prospères et durables». Hicham El Habti, président de l’UM6P, a déclaré que «la décarbonation de l’agriculture est une opportunité pour aller de l'avant et imaginer l’agriculture de demain». Les deux partenaires comptent engager la mobilisation et l’influence des résultats de ce programme, au profit des acteurs multiples de l’écosystème agricole et agro-industriel.

Rania Bikhazi, directrice du bureau de l'OIT pour l’Algérie, la Lybie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, rappelle que «l’OIT s’engage à travailler main dans la main avec les secteurs académique, institutionnel et professionnel, dans la continuité des efforts déployés par l’Organisation pour promouvoir le développement de compétences essentielles à la compétitivité future du Maroc».

Le programme est basé sur trois axes pour la transition vers une agriculture et une agro-industrie marocaines respectueuses du climat. Chacun est destiné à une cible spécifique du secteur, dans le cadre d’une dynamique de création d’effets durables. Les axes sont l’information et la formation, l’innovation, la recherche et le développement.

Le premier axe prévoit le partage d’un podcast, le lancement d’une plateforme de e-learning et l’organisation d’une série d’évènements. Le deuxième sera concrétisé par l’initiative de AgriEdge à travers le programme de l’innovation dans l’agriculture, qui dynamise la création des startups AgriTech et encourage l’entrepreneuriat. Le dernier prévoit la création de la première plateforme digitale marocaine dédiée à l’agriculture et l’agro-industrie, tout en mesurant et simulant l’empreinte carbone ainsi que la séquestration de carbone par sol agricole.

Une conférence scientifique avec la mobilisation des experts, des chercheurs et des étudiants-chercheurs, marocains et étrangers, sera prévue pour orner l’axe «recherche et développement».