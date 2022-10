Dream Artist, la nouvelle émission de compétition artistique sur 2M

2M annonce le lancement sa nouvelle émission inédite Dream Artist, première compétition entièrement consacrée à l’art visuel dans toute sa diversité : photographie, sculpture, peinture, graffiti, installation, digital art et art urbain. L’idée est ainsi de «dénicher des talents marocains et de les accompagner pour une professionnalisation de leur carrière», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Nous nous sommes toujours donnés pour mission de découvrir et de promouvoir les talents marocains dans différentes disciplines. Avec Dream artist, nous avons pour nouvelle ambition de dénicher et célébrer des talents dans la peinture, la sculpture, la photo ou encore le street art. Le domaine des arts visuels trouvera une nouvelle place dans notre grille et en prime-time», a déclaré Salim Cheikh, directeur général de 2M.

Pour cette première édition, l’émission a reçu pas moins de 1 000 candidatures. Plus de 244 profils ont été sélectionnés pour effectuer un casting, à l’issue duquel 12 candidats ont été retenus, a ajouté la même source. Certains suivent leurs cours actuellement aux écoles des Beaux-Arts, d’autres sont autodidactes.

Le jury de la compétition est composé de grands noms de la scène artistique marocaine : Hassan Sefrioui, galeriste, Syham Weigant, commissaire d’exposition, Amine Boushaba, critique d’art, l’artiste Safaa Erruas, et Said Guihia, directeur de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

La compétition durera le temps de huit primes, au cours desquels les candidats s’affrontent autour d’une thématique choisie, en fonction de l’invité d’honneur. «A l’issue du dernier prime, un seul candidat sera déclaré vainqueur et remportera un accompagnement personnalisé, comprenant des formations ciblées qui lui serviront à la réalisation et à la promotion de son exposition individuelle», ajoute-t-on.