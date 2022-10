Réunions annuelles FMI-BM 2023 : Le Maroc fait sa promotion à Washington

Le Maroc est à l’honneur tout au long des réunions d’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui s’ouvrent ce lundi à Washington. Ce gros plan sur le Royaume sert d’avant-goût au gotha du monde des finances, de la politique et des milieux académique et médiatique, qui vont se retrouver l’an prochain à Marrakech pour ce même conclave mondial.

En tant que pays hôte de l’édition d’octobre 2023, une série d’évènement sont programmés jusqu’au 16 octobre courant, pour faire la promotion de l’attractivité économique et culturelle du Maroc au sein des deux institutions, situées au cœur de la capitale fédérale américaine. Outre des stands d’information pour présenter les atouts qui font du Royaume une destination des investissements et du tourisme ainsi qu’une porte d’entrée par excellence sur l’Europe et l’Afrique, le programme élaboré dans le cadre du plan de communication mis en place par le ministère de l'Economie et des finances, comprend des performances musicales et des dégustations des saveurs de la gastronomie marocaine.

Sur le site web officiel du FMI et de la Banque mondiale, les délégués peuvent découvrir en détail le programme de ces activités. En plus d’une exposition virtuelle sur les richesses de la culture, l’artisanat et la cuisine marocaine, et le potentiel économique du Royaume, un site web spécialement dédié au Maroc comme pays hôte de la prochaine édition de cet évènement d’envergure, est accessible aux délégués. Il est décliné en arabe, en français et en anglais.

Pour la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, l’assemblée annuelle à Marrakech, constituera un «jalon important» pour le Maroc et le FMI pour «réaffirmer leur partenariat étroit». «L’assemblée constitue pour le Maroc un tremplin sans égal pour se projeter sur la scène mondiale, présenter ses réalisations et mettre en avant son potentiel économique pour l’investissement et la croissance, ce qui pourrait se révéler bénéfique bien après la fin de l’événement», avait-elle confié à la MAP.

Le Maroc a été officiellement désigné en 2018 pour accueillir l’édition 2021 de ce conclave, au terme d’un long processus d’évaluation des candidatures déposées par 13 pays. Toutefois, en raison de la pandémie de Covid-19, le FMI et la Banque mondiale ont décidé de le reporter jusqu'en octobre de l’année prochaine.