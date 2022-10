Automobile : GMD Metal Tanger inaugure sa nouvelle unité industrielle à Tanger

GMD Metal Tanger a célébré l’inauguration de sa nouvelle unité industrielle à Tanger, lors d’une cérémonie organisée, ce vendredi 7 octobre, sous la présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Après 9 ans de présence et de succès dans la zone «Tanger Free Zone», GMD Metal Tanger, filiale du Groupe GMD, a décidé d’intensifier sa présence locale avec l’ouverture d’une toute nouvelle usine de 30 000 m2 sur une surface terrain de 45 000 M2 à Tanger Automotive City, au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med, indique un communiqué du ministère.

Cette usine permettra de répondre aux besoins d’intégration locale des constructeurs automobiles, Renault et Stellantis, deux clients majeurs du groupe GMD, ainsi que pour les nouveaux projets lancés par ces constructeurs dans le royaume du Maroc, explique la même source. Celle-ci précise que GMD Metal Tanger livrera également, à partir de cette nouvelle unité industrielle, ses clients à l’international, en Europe et en Amérique latine et confirme ainsi son rôle de pionnier dans le métier de l’emboutissage automobile au Maroc.

Ce projet a nécessité un investissement d’environ 535 millions de dirhams (50 millions d’euros) pour la construction du bâtiment industriel, répondant aux dernières exigences industrielles et les moyens de production dernière génération. Cette nouvelle usine permettra également la création de nouveaux emplois, l’effectif de GMD Metal Tanger passera ainsi de 300 à 750 Personnes.