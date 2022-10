Lutte contre le racisme : ONG et institutions marocaines formées conjointement avec l'Espagne

Plus de 300 écoliers, 100 organisations de la société civile et cinq institutions marocaines, entre autres, ont participé au cours des cinq dernières années à un projet mené conjointement par des institutions marocaines et espagnoles. Son objectif est de soutenir le développement de politiques publiques visant à prévenir et à combattre le racisme et la xénophobie au Maroc, en accordant une attention particulière aux inégalités entre les sexes, rapporte Europa Press.

Ce projet, intitulé «Vivre ensemble sans discrimination : une approche fondée sur les droits humains et le genre» a été lancé en août 2017, avec le financement de l’Union européenne, et par le consortium, du côté espagnol, entre l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), la Fondation internationale et ibéroaméricaine pour l'administration et les politiques publiques (FIIAPP) et l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE). Du côté marocain, les partenaires du projet ont été le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et l’ancien ministère délégué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étrange.

Comme l’explique l’AECID dans un communiqué, le travail de ces cinq années a contribué à «ouvrir le débat sur le racisme et la xénophobie à l’égard des migrants au Maroc» ainsi que les moyens de l’aborder, le prévenir et l’éradiquer. Le projet a également mis l’accent sur l’intersectionnalité des discriminations (inégalités de genre et discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique) qui touchent spécifiquement les femmes migrantes.

Un total de 30 formateurs et formatrices de cinq institutions publiques (Institut supérieur de la magistrature, Institution du Médiateur, Gouverneur et Conseil de la Région de l’Oriental, ministère de la Santé et ministère de l’Education nationale), sont désormais prêts à former d’autres agents publics en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie. En outre, plus de 300 élèves de sept établissements d’enseignement ont participé à des projets de promotion de la coexistence dans leurs structures, tandis que plus de 100 organisations de la société civile ont participé à des rencontres et réunions virtuelles et en présentiel sur le racisme, la xénophobie et la discrimination raciale et plus de 200 de ces organisations ont été formées dans le cadre des 15 cours organisés par le projet.