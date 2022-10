Transport à Casablanca : Casabus lance la carte abonnement pour étudiants

Casabus, opéré par alsa, a annoncé ce vendredi le lancement de sa nouvelle carte Etudiant.e.s. Une carte destinée aux élèves et étudiant.e.s de l’enseignement public dont les établissements se trouvent sur le territoire de l’ECI Al Baida, à savoir Casablanca, Mediouna, Nouacer et Mohammedia. Ainsi, la carte abonnement étudiant offre une solution plus optimale de manière à faciliter davantage le transport aux milliers d’élèves et étudiants Casablancais.e.s, indique-t-elle dans un communiqué. Cette carte abonnement étudiant «permet aux étudiants des établissements publics de pouvoir se déplacer de chez eux vers le lieu de leurs études pour un tarif mensuel de 100 dhs plus 100 dhs de frais d’inscription», poursuit-elle.

Par ailleurs, la réception des dossiers a débuté depuis le 6 septembre et la distribution des cartes a débuté depuis le 27. Les intéressés peuvent joindre le centre de relation client au 05 20 55 20 55 pour plus d’informations ou consulter le site web https://casabus.ma où ils peuvent télécharger gratuitement le formulaire d’inscription.

Dans le cadre de cette même opération, Casabus a déployé cinq agences pour accueillir et traiter les demandes. Il s’agit de l’agence commerciale de Maarif, celle de l’agence de Hay Hassani et enfin la nouvelle agence commerciale de Mohammedia, opérationnelles du lundi au samedi, de 7h à 20h. De plus, l’agence commerciale des Nations Unies assurera la permanence 7j/7 alors que l’agence de Bernoussi sera 100% opérationnelle exceptionnellement pour la rentrée, même les week-ends. Ces deux agences seront également ouvertes durant l’Aid, précise-t-on.

«Les cartes d’abonnements, avec leur nouveau branding, reflètent la nouvelle vision du groupe et présentent des avantages tout aussi nouveaux. Elles incarnent, en effet, la philosophie de Alsa du transport public comme catalyseur d’épanouissement et de succès», conclut le communiqué.