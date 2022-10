PLF 2023 : Les économistes istiqlaliens appellent à soutenir le pouvoir d’achat

L’Alliance des économistes istiqlaliens (AEI), le Think tank économique du Parti de l’Istiqlal, a dévoilé cette semaine une note de recommandations, en guise de contribution à la préparation du projet de loi de finance PLF 2023. Il y appelle à plus d’innovation pour alléger les charges des ménages, améliorer la compétitivité des PME et TPE, saisir les opportunités qu’offrent ces changements à l’économie marocaine et à explorer de nouveaux gisements de richesse et sources de financement, indique un communiqué du Think tank parvenu à Yabiladi.

L’Alliance des économistes istiqlaliens appelle notamment à «attraper la perte du pouvoir d’achat subie par les ménage» et préconise un ensemble de dispositions fiscales dans le cadre du PLF 2023, visant à créer de l’emploi, et à améliorer le pouvoir d’achat. Il s’agit notamment de «réviser le barème de l’impôt sur le revenu conformément aux principales recommandations des dernières assises nationales de la fiscalité, en relevant la tranche annuelle exonérée de l’IR, de 30 000 à 36 000 DH et en appliquant le taux maximum de l’IR au revenu annuel dépassant les 240 000 DH», d’ «augmenter le taux de déduction pour frais professionnels et relever les charges de famille déductibles de 360 DH à 1 080 DH par personne à charge».

Dans ce cadre L’AEI préconise la mise en place de mesures telles que l’instauration de la contribution solidaire par un prélèvement supplémentaire sur les bénéfices imposables des sociétés opérant dans les secteurs régulés, notamment les secteurs des télécommunications, des hydrocarbures, des ciments, des mines, en plus des financiers et d’enclencher la réduction progressive du taux commun de l’impôt sur les sociétés (IS) pour le ramener à 25% pour les sociétés actuellement taxées au taux marginal de 31%. L’AEI propose aussi d’uniformiser les taux d’imposition des bénéfices en l’appliquant aux grands opérateurs quel que soit leur secteur d’activité et de fiscaliser les activités des grands groupes du commerce électronique GAFA et autres (TVA et retenue à la source sur le chiffre d’affaires).

L’AEI appelle aussi, par ailleurs, à encourager l’investissement et diversifier les sources de financement soutenables, avec une approche plus régionalisée de l’investissement.