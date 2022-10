La thématique de la migration réunit DON BIGG et Réda Taliani dans un nouveau clip

Le rappeur marocain Taoufik Hazeb (DON BIGG) marque son grand retour par un duo avec la star de raï algérien Réda Taliani, à travers «L’étranger», une chanson dont le clip a été dévoilé ce vendredi, dans le cadre d’un nouvel album qui sera présenté dans les prochaines semaines. En plus de la qualité musicale de ce nouveau single, la réalisation du clip par Farid Malki a permis de réussir une œuvre artistique qui tient beaucoup des techniques cinématographiques.

Dans le clip, on retrouve d’ailleurs la comédienne et actrice, figure du cinéma marocain, Fatima Harrandi (Raouia) avec Chafik Bissbiss, connu par ses rôles controversés. L’opus est aussi un clin d’œil au clip de «LMERYOULA», qui a été visionné par plus de 28 millions de personnes sur YouTube. Les deux enfants qui y ont joué le rôle principal font en effet partie du nouveau casting.

Le clip et la chanson de «L’étranger» racontent «l’histoire de deux jeunes qui rêvent d’un avenir meilleur, malgré les obstacles vécus depuis leur naissance dans l’un des bidonvilles de Casablanca», décrit un communiqué parvenu à Yabiladi. A travers cette chanson «le rappeur met la lumière sur les rêves de la jeunesse d’une catégorie sociale marginalisée mais ambitieuse et qui garde l’espoir d’avoir une vie meilleure».

Pour DON BIGG, c’est «l’histoire de deux jeunes issus de milieu défavorisé, qui partagent les mêmes rêves et ambitions mais avec deux visions différentes». «Le premier rêve de quitter le pays pour améliorer sa situation et celle de sa famille, le deuxième préfère faire face aux obstacles de la vie pour améliorer sa situation et sortir de l’exclusion et de la marginalisation», indique-t-il.

La chanson sera disponible aussi en téléchargement sur Spotify, Apple Music, Deezer et Anghami.