Mondial 2022 : La Fifa dévoilera «Light the Sky» des Marocaines Manal et Nora Fatehi

La Fédération internationale de football association (FIFA) dévoilera, ce vendredi, l'un des hymnes officiels de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Un hymne qui met en vedette les stars marocaines Manal Benchlikha et Nora Fatehi.

Produit par le producteur marocain RedOne, directeur exécutif de Creative Entertainment au sein de la FIFA depuis début 2022, «Light the Sky» met aussi en vedette la star yéménite Balkyss Fethi et la chanteuse iraquienne Rahma Riad, rapporte Al Araby Al Jadeed. «Dans le teaser de la chanson entièrement féminine, les choix de mode et les mouvements de danse suggèrent que le hit offrira une ambiance pop moderne, un thème qui convient au style de performance des quatre chanteuses du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord», explique la même source.

Le teaser a été apprécié par les internautes marocains, qui ont célébré la forte participation de leurs compatriotes à la réalisation du nouveau hit de la Coupe du monde.

Actrice, danseuse et chanteuse maroco-canadienne, Nora Fatehi s'est fait connaître dans des films de Bollywood et a captivé le cœur des Marocains en réunissant la culture marocaine et indienne dans la version arabe du hit bollywoodien «Dilbar», en collaboration avec le groupe marocain Fnair, sortie en 2018.

Manal Benchlikha a fait, pour sa part, irruption dans le genre rap à prédominance masculine avec ses tubes «Taj» et «Slay», alors qu'elle abordait d'autres genres musicaux mettant l'identité marocaine au centre de ses clips.

En avril, la FIFA a sorti le premier morceau «Hayya Hayya» (Better Together) de la bande originale officielle de la Coupe du monde 2022, qui met en vedette le Nigérian David, la chanteuse qatarie Aisha et l'Américain Trinidad Cardona et qui est également été produit par RedOne.

Le 20 novembre, 32 pays participeront aux épreuves de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la première à avoir lieu au Moyen-Orient.