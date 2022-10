Production scientifique : Le CNRST dévoile les lauréats du Morocco Scopus Awards 2022

Le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST) a dévoilé, jeudi, les lauréats de la première édition du Morocco Scopus Awards visant à récompenser les chercheurs marocains émérites et à reconnaître leurs efforts en faveur du rayonnement international de la production scientifique. Organisé par le CNRST sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et en coopération avec la Fondation Elsevier, cet événement tend à jeter la lumière sur les enseignants-chercheurs marocains qui se sont illustrés dans leurs domaines par des productions scientifiques indexées dans la base Scopus et à célébrer les compétences nationales qui contribuent à l'amélioration de la performance du système de recherche scientifique et d'innovation.

A cette occasion, la directrice du CNRST, Jamila El Alami a souligné que cette cérémonie se veut une occasion idoine pour célébrer 19 chercheurs, femmes et hommes, représentant différentes disciplines scientifiques et établissements universitaires nationaux, pour leurs contributions distinguées au cours des cinq dernières années en publiant leurs productions scientifiques indexées dans la base de données Scopus.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère, Mohamed Khalfaoui, a indiqué que cette cérémonie constitue une occasion pour célébrer les meilleurs chercheurs dont les travaux sont publiés dans des revues internationales de renom, conformément au Plan d'accélération de la transformation de l’écosystème d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation déployé par le ministère.

Cette cérémonie, à laquelle a pris part une large palette de personnalités, présidents d'universités et enseignants-chercheurs, a été ponctuée par la présentation des résultats du projet d'amélioration de la visibilité des universités marocaines par la résolution de la problématique de l'identification institutionnelle dans les publications indexées, ainsi que d'une étude réalisée par la Fondation Elsevier sur la production scientifique au Maroc.