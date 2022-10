Championnat arabe de cyclisme sur piste : Trois médailles pour le Maroc lors de la 2e journée

L'équipe marocaine de cyclisme a remporté, jeudi, trois médailles (or, argent et bronze), lors de la deuxième journée du 11ème Championnat arabe sur piste, qui se déroule actuellement dans la capitale égyptienne Le Caire. La championne arabe et africaine dans la catégorie juniors fille, Raja Chakir, qui a remporté deux médailles en or dans la première journée, a réussi à décrocher la troisième en métal précieux aux épreuves la course keirin.

Chakir a également remporté la médaille d'argent dans la course à élimination, tandis que Mohmed Najib Sanbouli a remporté la médaille de bronze dans la discipline keirin, la deuxième après une première obtenue dans l’épreuve du scratch pour (catégorie juniors), dans la première journée.

Trois pistards représentent l'équipe nationale au 11ème championnat arabe, en l'occurrence les deux champions d'Afrique des courses sur piste, lors de l'édition d'Abuja ( 14-17 juillet 2022), Raja Chakir de l'Association Jeunesse Souk Sebt Ouled Nema, Achraf Doghmi du Kawkab Marrakech et Mohamed Najib Sanbouli de l'Association Vélo des champions cyclistes de Safi, encadrés par l'entraîneur national Mustapha Al Amal. Outre le Maroc et l'Egypte (pays organisateur), prennent part au 11ème championnat arabe, les sélections d'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, d'Algérie, du Sultanat d'Oman, d'Irak et du Soudan.