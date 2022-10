Maroc : Le gouvernement décide d'ouvrir des crédits supplémentaires de 12 MMDH

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n°2.22.780 portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget général, présenté par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Ce projet intervient en vertu du contexte international turbulent marqué par les répercussions persistantes de la pandémie et la hausse des prix, et compte tenu de la nécessité de prendre les mesures urgentes qui s’imposent pour faire face à cette conjoncture et limiter son impact sur les établissements publics, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement.

Mustapha Baitas a souligné, à cet égard, qu'en application des dispositions de l'article 60 de la loi organique relative à la loi de finances, le gouvernement a décidé d'ouvrir des crédits supplémentaires d'un montant de 12 milliards de dirhams (MMDH).

Par ailleurs, le ministre a fait part de la décision de reporter le projet de décret n° 2.22.191 relatif aux services de la navigation aérienne, en vue de sa soumission à un conseil de gouvernement ultérieur.