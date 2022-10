Le Maroc et l'Arabie Saoudite concluent un accord de transport aérien

Un accord bilatéral dans le domaine du transport aérien a été signé, dernièrement à Montréal (Canada), entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite. Un communiqué du ministère du Transport et de la logistique indique que cet accord a été signé, le mercredi 28 septembre 2022, lors de la rencontre bilatérale qui a réuni le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil avec son homologue saoudien, Saleh Al-Jasser dans le cadre de la participation des deux parties aux travaux de la 41e session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tenue à Montréal du 27 septembre au 7 octobre.

L'accord, qui donnera une forte impulsion aux relations de coopération entre les deux pays, stipule le principe de la désignation de plusieurs compagnies de transport aérien, la libéralisation des capacités et du nombre de vols, en plus des dispositions relatives à la sécurité et la sûreté aérienne, ainsi que le droit de conclure des accords de coopération commerciale entre les compagnies de transport aérien des deux parties, ajoute le communiqué. Ledit accord a été signé en présence de l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, conclut le communiqué.