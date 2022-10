France : Un rassemblement à Paris contre les refus de visa

Un rassemblement est prévu, samedi 8 octobre à la Place de Clichy à Paris, à 15h (heure de France), en protestation contre les restrictions de visa devenues quasiment systématiques envers les demandeurs, issus particulièrement du Maroc et l’Algérie. «Des centaines de Maghrébins, et au-delà, de toute profession et catégories sociales se sont vu.e.s refuser un visa pour la France et dans l’espace Schengen sans réel motif et sans justification», soutient l’appel.

«Ces citoyens, répondant à tous les critères prévus par les lois en vigueur, et ayant payé les frais pour l’obtention d’un visa, ont essuyé un refus, synonyme d’entrave de poursuivre ses études, de participer à des colloques internationaux, à des missions de recherche scientifique, ou de rendre visite à ses proches, ou tout simplement faire du tourisme en Europe», indique la même source, rappelant le principe de liberté de circulation consacré par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Ce principe «se trouve d’une manière arbitraire bafoué par les pays européens particulièrement par la France», ont souligné les signataires, dénonçant des «mesures purement politiques», «humiliantes» et «entravant la vie professionnelle et privée de milliers de personnes». Les initiateurs du sit-in ont appelé les autorités françaises et européennes à «rétablir sans délai l’octroi des visas dans le respect des lois et conventions internationales».

Parmi les premiers signataires de cet appel figurent l’Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), l’Association marocaine des droits humains (AMDH Ile-de-France), l’Association des Marocains en France, l’Association des travailleurs maghrébins en France (ATMF), l’Institut Mehdi Ben Barka -Mémoire Vivante-, l’Association des parents et amis des disparus au Maroc (APADM), le Parti communiste français (PCF), la France insoumise (LFI), le Nouveau parti anticapitaliste (NPA), la Lutte ouvrière (LO) et la Fédération de la gauche marocaine (FGM).