Armement : Des groupes internationaux en course pour fournir des hélicoptères aux FAR

Le Maroc poursuit la modernisation de sa flotte d’hélicoptères légers et de reconnaissance. Un projet qui intéresse des sociétés internationales, opérant dans l'aérospatial et la défense, indique le média spécialisé en armement Tactical Report. Sont en course pour remporter le contrat : le constructeur européen Airbus, le groupe italien Leonardo et les entreprises américaines Sikorsky, une filiale de Lockheed Martin, qui fabrique les 25 avions F-16 des FAR, et Bell, ajoute la même source.

Airbus a de fortes chances d’ajouter ce contrat à son escarcelle, rapporte Infodefensa. En effet, les Forces armées royales ont commandé, en juillet, des hélicoptères H135, destinés aux opérations d’entrainement militaires des pilotes marocains. L’arrivée des H135 permet aux FAR de moderniser sa flotte d’hélicoptères d’entrainement, d’autant que les AB206, en services depuis des décennies, devraient être retirés, expliquait alors le Forum FAR-Maroc sur sa page Facebook.

Les FAR portent aussi un intérêt aux hélicoptères T129 Atak, fabriqués conjointement en Turquie par Turkish Aerospace industries (TAI) et l'italien Agusta Westland. Des appareils dotés d’un moteur américain. Les négociations entre les deux parties ont repris, en juillet 2021, en vue d’une éventuelle commande, juste après la levée par l’administration Biden des sanctions décrétées par l'ancien président Donald Trump, en décembre 2020, à l’encontre d’Ankara suite à l’achat du système de défense aérienne russe S-400.



Pour rappel, les FAR ont déjà commandé, en novembre 2019, 36 hélicoptères de combat de type AH-64 E Apache dont douze en option, des Etats-Unis. Le coût du contrat est estimé à 4,25 milliards de dollars (environ 40 milliards de dirhams).