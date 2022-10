Maroc : Les enseignants des Académies régionales intégrés à la fonction publique

Les enseignants des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF) seront intégrés à la fonction publique, en vertu d’un décret instituant un statut unifié, géré par le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports. Le ministre Chakib Benmoussa a fait l’annonce, mercredi 5 octobre, dans une lettre aux enseignants, à l’occasion de leur Journée mondiale. Ce régime remplacera ainsi les statuts fondamentaux régissant les enseignants cadres des AREF.

«Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité, avec des cadres éducatifs qualifiés et dont les efforts sont reconnus, nous avons travaillé pendant sept mois avec les cinq syndicats les plus représentés dans le secteur, dans le cadre du dialogue social, sur un régime de base unifié qui s’applique à tout ce personnel et qui préserve les acquis», lit-on dans la lettre.

Dans son courrier aussi, le ministre a souligné que les enseignants bénéficieront des «mêmes droits, avantages et parcours professionnels» que les autres enseignants de la fonction publique, mais tout en conservant «le principe de régionalisation, notamment dans le recrutement». Ils pourront aussi prendre part aux examens professionnels et à la mobilité nationale.