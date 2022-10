Jihane Kenfaoui représente le Maroc dans la finale mondial de Ma thèse en 180 secondes

Doctorante à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Jihane Kenfaoui représentera le Maroc lors de la grande finale internationale de Ma thèse en 180 secondes (MT180 secondes), prévue ce jeudi 6 octobre à 19h (heure de Montréal), soit vendredi 7 octobre 2022 à minuit (heure du Maroc). Sa thèse porte sur la «prospection et diagnostic de l’état phytosanitaire de la vigne et élaboration de méthodes de lutte alternatives».

Jihane Kenfaoui a «brillamment remporté la finale du Maroc», rappelle un communiqué de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. «Elle va concourir avec 20 autres finalistes des différents pays francophones, venus présenter sur scène, devant un public et un jury de taille, leur sujet de recherche en trois minutes (180s) seulement, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié», a ajouté la même source.

Président de l’Université par intérim, le professeur Mustapha Ijjaali «au nom de toutes les composantes» de l’établissement, lui a exprimé ses souhaits de réussite lors de la finale internationale. La compétition sera transmise en direct, sur la page : https://www.facebook.com/Acfas/