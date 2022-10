Maroc : 1,7 MMDH pour la mise à niveau et l'équipement des CHU

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a signé, mercredi à Rabat, des conventions de partenariat avec cinq centres hospitaliers universitaires (CHU) pour la mise à niveau des bâtiments et la rénovation du plateau technique pour une enveloppe globale de 1,7 milliard de dirhams. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action structurant d'une durée de deux ans, élaboré par le ministère en partenariat avec les CHU Hassan II de Fès, Ibn Rochd de Casablanca, Ibn Sina de Rabat et Mohammed VI de Marrakech et d’Oujda. L’objectif est de faciliter l'accès aux services de santé, améliorer la qualité de ces établissements et renforcer leur attractivité.

Ce programme intervient dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de réforme du système de santé national, en exécution des hautes instructions royales. Il s'inscrit également dans le cadre de l'institutionnalisation de l'obligation du respect du circuit des soins avec le passage en premier lieu par les établissements de soins de santé primaires ou chez un médecin généraliste ou de famille, afin d'améliorer les conditions de prise en charge des patients et de réduire les coûts inutiles.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb s'est félicité de la signature de ces conventions qui arrive à point nommé, certains centres hospitaliers universitaires étant «devenus anciens avec des équipements obsolètes».

Rappelant l'adoption, en conseil des ministres, du projet de loi-cadre 06-22 relatif à la réforme du système national de santé, il a réaffirmé l'importance de la mise à niveau dans cette refonte. Il a ainsi souligné l'impératif d'augmenter l'attractivité des structures hospitalières publiques, surtout avec la généralisation de la couverture médicale, ajoutant que ces conventions seront mises en œuvre avant fin 2022 en prévision du basculement, à partir du 1er décembre, du système Ramed vers celui de l'Assurance maladie obligatoire à même de recevoir les patients dans les meilleures conditions.