Casablanca : Le Conseil de la ville interdit les charrettes tirées par des animaux

La maire de Casablanca, Nabila Rmili a annoncé ce jeudi la fin de la circulation des charrettes tirées par des animaux dans la métropole. «On n’accepte plus de voir des charrettes tirées par des animaux en circulation à Casablanca, pourtant qualifiée de ville intelligente» (sic), a-t-elle indiqué sur son compte Twitter, en affirmant que cette décision «facilitera le quotidien des casablancaises et casablancais».

