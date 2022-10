Le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde de football pour amputés

L'équipe nationale marocaine s'est qualifiée, ce mercredi, pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football 2022 pour amputés, organisée en Turquie, après une belle victoire sur l'Argentine par quatre buts à zéro. Dans une déclaration à Yabiladi, le préparateur physique de l'équipe nationale, Othmane Najmi décrit une ambiance «très positive au sein du groupe». «C'est notre première participation à la Coupe du monde et nous avons pu nous qualifier pour les quarts de finale», s’est-il félicité.

Le préparateur physique a expliqué que cette qualification est intervenue moins d'un an après la création de l’équipe. Othmane Najmi a rappelé que l'équipe nationale marocaine de football pour amputés a été créée le 28 octobre, juste avant le début de la Coupe d'Afrique en 2021. «Notre participation a été positive, et nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde. En juin, nous avons aussi participé à un championnat à Bologne et nous avons été classés troisièmes», ajoute-t-il, décrivant un «tournoi [qui] a vu la participation de grandes équipes» et qui a permis à l’équipe nationale d’«acquérir de l'expérience».

Des débuts remarquables

Concernant l'équipe, Othmane Najmi a expliqué qu’elle «se compose de 15 joueurs (3 gardiens de buts et 12 joueurs) dont une partie sont des professionnels en Turquie, et le reste joue dans le championnat national». Quant aux matchs de l'équipe en Coupe du monde, il a rappelé que le Maroc a battu la Finlande par six buts pour le premier match, avant de s’incliner face au Brésil par deux buts, lors du deuxième match. «Lors de la première mi-temps, l’équipe brésilienne a profité des erreurs individuelles d'un défenseur et d'un gardien et a marqué deux buts. A la reprise du match, nous avons repris le contrôle sans pour autant revenir sur le résultat», a-t-il déploré.

Toutefois, lors du troisième match, les joueurs de l'équipe iranienne ont été sur la défensive. «Nous avons eu de nombreuses occasions, mais nous n'en avons pas fait bon usage et le match s'est terminé par un nul», ajoute le préparateur de l’équipe nationale. En conséquence, l'équipe marocaine s'est qualifiée pour le deuxième tour après avoir terminé troisième de son groupe.

En quart de finale, l'équipe marocaine a affronté l'équipe argentine, qui s'est qualifiée pour ce tour, après avoir remporté ses trois premiers matchs, avec le même résultat (3-0). La rencontre s'est soldée par la victoire des joueurs nationaux, qui ont pu marquer quatre buts.

«Après la défaite et le match nul en phase de groupes, certains ont dit que notre victoire lors du premier match était un coup de chance. Mais lors du match contre l'Argentine, nous avons montré que nous étions une équipe solide, malgré le manque d'expérience.» Othmane Najmi

«L'esprit de groupe est notre première force»

Lors du prochain match, l'équipe marocaine affrontera l'équipe turque. «Nous savons que le match sera difficile, étant donné que le championnat turc pour ce type de sport est parmi les meilleurs au monde», a confié le préparateur physique. «Nous allons jouer avec sérieux et nous aspirons à nous qualifier pour les demi-finales», a-t-il promis. «L'aspect moral est très important dans un telle compétition, et nous vivons dans une atmosphère exceptionnelle, une ambiance familiale. Nous nous aidons les uns les autres et l'esprit de groupe est notre première force», a-t-il fait savoir.

Ce type de sport est suivi par la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), qui gère 12 disciplines. «La Fédération nous a fourni une formation tout au long de la saison et la subvention qu’elle reçoit est divisée sur l’ensemble des disciplines», explique-t-il, plaidant pour l’augmentation des moyens financiers.

«Nous avons reçu des promesses de primes dont la valeur n'a pas été déterminée. En cas de qualification pour la finale, elle sera doublée.» Othmane Najmi

Le préparateur physique de l’équipe nationale a exprimé son espoir que ce sport se développe au Maroc. «Nous souffrons de plusieurs contraintes, notamment en ce qui concerne les stades», regrette-t-il, rappelant que le royaume dispose d’un championnat national depuis 2018, composé de 11 équipes. «Après deux saisons, il a été arrêté pendant deux ans en raison de la pandémie du Covid-19 mais nous avons repris depuis», informe-t-il.

«Notre ambition est que les grandes équipes de football du Maroc établissent des branches pour ce sport, ce qui rendra l'équipe nationale encore plus forte. On parle aussi de la possibilité d'inclure ce sport dans les Jeux paralympiques de 2028 et nous devons nous y préparer», conclut-il.