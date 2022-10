Les Marocains à la tête des étrangers victimes de crimes de haine en Espagne

L’année dernière, les Marocains d’Espagne ont été victimes de 9,66% des crimes de haine dans le royaume ibérique, selon un rapport du ministère espagnol de l’Intérieur publié cette semaine. Les Marocains, au nombre de 181 victimes, arrivent ainsi en tête du classement des cibles de crimes et incidents motivés par la haine et ciblant les étrangers. Ils sont suivis par les Colombiens (2,72%), les Vénézuéliens (2,72%) et les Sénégalais (1,12%).

Les Marocains restent aussi les premiers responsables étrangers des crimes motivés par la haine, poursuit le rapport, précisant qu’ils sont à l’origine de 6,73% des crimes du même genre. Le rapport ajoute, plus loin, que les mineurs marocains représentent 7,55% des victimes ciblées par les crimes de haine en Espagne l’année dernière, derrière les mineurs espagnols (77,83%) et devant ceux originaires de la Colombie (2,36%).

En général, l’Espagne a recensé 1 802 crimes de haine en 2021, qui ont ciblé les Espagnols en premier lieu. Ceux-ci restent victimes de 65,53% de l’ensemble des crimes et sont les premiers responsables, avec 75,64% des crimes recensés.

Lors de la présentation des conclusions du rapport, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Markaska a indiqué qu’il «y a de plus en plus d'actes de haine qui ont été résolus par les forces de sécurité et de moins en moins de crimes restent impunis et l'efficacité de la police augmente au-dessus de la croissance de ce type d'incidents». «Les crimes de haine sont des actions dirigées contre des personnes spécifiques, mais leur but ultime est également de générer des sentiments de peur et d'insécurité dans le groupe social auquel elles sont exposées. Ils constituent donc une menace sérieuse pour la sécurité de la société en tant qu’ensemble, car ils portent gravement atteinte à la coexistence pacifique des citoyens», a-t-il ajouté.