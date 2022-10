Football : Six villes dans le dossier de candidature du Maroc pour la CAN-2025

Alors que le Maroc compte présenter sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, initialement prévue en Guinée, six stades ont été choisis pour figurer dans le dossier de candidature que le royaume présentera à la Confédération africaine de football (CAF). Des stades qui disposent de stades homologués par la CAF, aux normes internationales et qui sont accoutumés à recevoir des rencontres de haut niveau, rapporte Le360.

Il s’agit, selon la même source, du Complexe Mohammed V (45 000 places) de Casablanca, le Complexe Moulay Abdellah (53 000) de Rabat, le Grand Stade de Marrakech (45 240), le Stade Adrar (45 480) d’Agadir, le Grand Stade de Tanger (45 000) et le Grand Stade de Fès (37 000). «La plupart de ces stades avaient accueilli les matchs des deux dernières compétitions continentales accueillies par le Maroc : la CAN féminine 2022 (Casablanca et Rabat) et le Championnat d’Afrique des Nations ou CHAN 2018 (Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir)», rappelle-t-on.

Le Maroc n’a pas accueilli de CAN depuis 1988. Une édition qui s’est jouée avec 8 équipes au Complexe Mohammed V et au Complexe Moulay Abdellah et qui été remportée par le Cameroun, conclut la même source.

A rappeler que la CAF a décidé, la semaine dernière, de retirer à la Guinée l’organisation de cette grande compétition footballistique continentale, estimant qu’«en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts» pour que le pays puisse accueillir la CAN en 2025.

Si un appel à candidature doit encore être lancé par la CAF pour la CAN 2025, le Maroc doit faire face à d’autres prétendants de taille, à l’instar de l'Afrique du Sud et l'Algérie.