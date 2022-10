Le Maroc grimpe de 10 places dans l'Indice mondial de l’innovation établi par l'OMPI

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) des Nations Unies a publié, il y a quelques jours, son 15e Indice mondial de l’innovation qui propose un classement de 132 pays en termes d’innovation en prenant en compte les forces et les faiblesses de l’écosystème d’innovation. Pour l’édition 2022, le Maroc «montré un potentiel d'innovation» et ce, depuis plusieurs années, estiment les rédacteurs du rapport.

S’il a perdu deux places par rapport à 2020, se classant l’année dernière au 77e rang, le Maroc se place désormais à la 67e place mondiale, en grimpant de 10 rangs. Le royaume est également l’une des dix économies de la région MENA qui progressent dans le classement 2022.

Le classement propose 7 piliers, tous divisés en différentes sections. Le Maroc s’est classé 85e au niveau des institutions, 83e en capital humain et recherche, 89e en infrastructures, 74e en développement de marché et 64e en connaissance et production technologique. C’est pour le compte du pilier «créativité» que le Maroc se classe le mieux, en arrivant à la 44e place mondial. Il est toutefois 94e pour le pilier «développement des business», soit son plus mauvais classement pour les 7 catégories.

Le royaume 3e en Afrique et 6e dans la région MENA

Sur les 32 pays avec une «économie à revenu moyen inférieur», le Maroc arrive à la 6e place, derrière l’Inde (40e), le Viet Nam (48e), l’Iran (53e), l’Ukraine (57e) et les Philippines (59e), précise le rapport.

Dans la région MENA, le Maroc se classe 6e, derrière Israël (16e place mondiale), les Emirats arabes unis (31e), l’Arabie saoudite (51e), le Qatar (52e) et Koweït (62e). Il devance ainsi la Tunisie (73e), la Jordanie (78e), Oman (79e), l’Egypte (89e) et l’Algérie (115e). Sur le plan continental, le Maroc se positionne au 3e rang, derrière l’Ile Maurice (45e) et l’Afrique du Sud (61e).

Globalement, la tête du classement de l’Indice mondiale de l’innovation est occupée par la Suisse, les Etats-Unis, la Suède, le Royaume Uni et les Pays-Bas alors que le Yémen (128e), la Mauritanie, le Burundi, l’Irak et la Guinée sont logés en bas du classement.

Le Global innovation index est publié cette année autour du thème du «Quel est l'avenir de la croissance axée sur l'innovation ?», capture les performances de l'écosystème d'innovation de 132 économies et suit les tendances mondiales les plus récentes en matière d'innovation. Pour ses rédacteurs et contrairement à ce que suggèrent les preuves historiques, «les investissements dans la science et l'innovation prospéraient au plus fort de la pandémie de Covid-19 et ont explosé en 2021, mais leur résilience continue est incertaine pour 2022 face aux nouveaux défis».