France : Le lycée musulman Averroès essuie un nouveau refus de financement de la région

La majorité régionale guidée par Xavier Bertrand, en Hauts-de-France, a rejeté mardi en commission permanente une délibération pour le versement d’une dotation annuelle de 287 000 au lycée musulman privé Averroès à Lille. Le versement, refusé pour la deuxième année consécutive, a été bloqué pour soupçons sur le financement de l’organisation gérante, malgré le désaveu du Conseil d’Etat, a rapporté BFM TV. L’association Averroès a contesté le refus en déposant un recours devant le tribunal administratif, ont confirmé à l’AFP ses conseils, Me Nef Naf et Jablonski.

Une situation similaire remonte au refus du versement de la dotation 2019-2020 par la région et a été portée jusqu’au Conseil d’Etat. Le recours de la région a été rejeté en juin dernier, l’obligeant à verser 274 000 euros pour cette période. En 2020, le ministère de l’Education nationale a été saisi par Xavier Bertrand, après la parution du livre «Qatar Papers» de Georges Malbrunot et de Christian Chesnot, évoquant des «financements étrangers» de l’établissement en question. Un rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) aurait «confirmé que le lycée avait obtenu un prêt de 800 000 euros de la mosquée de Mulhouse, qui a été remboursé grâce à un don de 850 000 euros de l’ONG Qatar Charity en 2014».

Pour sa part, Me Nicolas Nef Naf accuse la région de «jouer la montre pour que l’association qui gère le lycée fasse faillite», quitte à «perturber la scolarité de 400 élèves». «Bis repetita : ce sont les mêmes décisions suivies des mêmes recours que pour les sommes dues pour l’année 2019-20», a-t-il estimé. Et d’ajouter que «si l’Etat a quelque chose à reprocher au lycée, qu’il dénonce le contrat» qui le lie avec le lycée. Dans le cas échéant, il considère que «la région est légalement tenue de verser ces subventions».

Selon la nécessité, la région envisage d’ores et déjà un nouveau recours auprès du Conseil d’Etat, a indiqué BFM TV en citant le cabinet de Xavier Bertrand. «Tant que nous n’aurons pas d’explications de l’Etat sur le respect de la convention avec le lycée, la région ne versera pas les fonds», a-t-on insisté.