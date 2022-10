Sahara : José Manuel Albares rencontre Staffan de Mistura

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares a rencontré, mardi, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. «J'ai rencontré l'envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara Occidental, Staffan de Mistura. J'ai réitéré le soutien de l'Espagne à sa mission», a indiqué le chef de la diplomatie espagnole sur son compte Twitter.

Me he reunido con el Enviado Personal del SG de @ONU_es para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura. Le he reiterado el apoyo de España a su misión. pic.twitter.com/LglBBOkW8s