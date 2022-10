L'Iran répond au Maroc en soulevant la question du Sahara et de la normalisation avec Israël

La République islamique d’Iran a répondu, mardi, aux accusations du Maroc d'ingérence dans les affaires de plusieurs pays arabes et de menace à la paix régionale et internationale. Une occasion pour Téhéran de soulever la question du Sahara occidental et de la normalisation avec Israël.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a affirmé que les accusations marocaines sont «fausses et sans fondement». «Au lieu de ces accusations, le Maroc fera mieux de se préoccuper des dangers qui menacent les pays et les peuples de la région du fait de la normalisation de ses relations avec l'entité raciste sioniste», a-t-il dit, appelant le Maroc à «assumer la responsabilité de ces risques».

Nasser Kanaani a également appelé le ministre marocain des Affaires étrangères à «œuvrer pour résoudre les problèmes et les souffrances du peuple yéménite» et «déterminer le sort des habitants du Sahara occidental sur la base des lois et décisions des Nations unies», accusant le Maroc de «faire appel à l'entité sioniste pour imposer sa volonté dans la région».

Lundi, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a déclaré, lors d’une conférence conjointe avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awad bin Moubarak, que le Maroc condamne «avec toute la force» l'ingérence iranienne au Yémen et dans les affaires intérieures arabes. Il a souligné que «l’Iran ne peut continuer à exploiter cette lacune pour saper la sécurité et la stabilité dans la région arabe, notamment au Yémen, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», faisant observer, en ce sens, que le Maroc est aussi victime de cette ingérence.