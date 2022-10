Céréales : La France a exporté plus d'un million de tonnes de blé durant l'été vers le Maroc

Le Maroc devra s'approvisionner sur le marché mondial à raison de 5 Mt de blé meunier, 600 Kt de blé dur, 500 Kt d’orge et plus de 2,5 Mt de maïs qui devront être importés durant cette campagne. D’après les chiffres d’Intercéréales France, celle-ci a été l’un des premiers fournisseurs du Maroc en céréales.

En effet, en tant fournisseur privilégié du Maroc, a exporté vers le Royaume plus d'un million de tonnes de blé durant l'été, a indiqué la même source lors de la 25e édition des «Rencontres franco-marocaines des céréales» entre les professionnels des activités céréalières des deux pays, tenues mardi à Casablanca. Le séminaire a été l'occasion de présenter les résultats de la nouvelle récolte céréalière française, laquelle a enregistré un volume 34,1 millions de tonnes (Mt) de blé meunier, 1,4 Mt de blé dur et 11,4 Mt d'orge.

Selon les organisateurs, le produit de cette campagne, qui témoigne de la résilience de la France comme un des principaux acteurs du marché des céréales, saura répondre aux demandes des clients et partenaires internationaux de la France qui prévoit d’exporter, en dehors de l’Union européenne, près de 10 Mt de blé meunier.

Lors de cette 25ème édition du rendez-vous annuel des deux filières céréalières, à laquelle ont pris part 300 participants, dont plus de 30 venus de l'étranger, les représentants d'Intercéréales France (anciennement France export céréales) ont mis en lumière les efforts constants du Maroc en matière de plans stratégiques de développement agricole pour combler l'impact du déficit pluviométrique qui affecte le monde en raison du réchauffement climatique. L'approfondissement du partenariat multidimensionnel entre le Maroc et la France a été également au centre des discussions entre les professionnels des activités céréalières des deux pays.

De plus, Intercéréales France et la Fédération nationale de la minoterie marocaine (FNM) ont profité de cette journée pour signer un accord-cadre de coopération technique les engageant à partager bon nombre de savoir-faire et bonnes pratiques dans leurs domaines d'expertise.