ITE EXPO 22 de Londres : Trois médailles d’or et une platine pour le Maroc

Le Maroc, représenté par le laboratoire de recherche, de développement et d'innovation (SMARTiLab) de l'Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) s’est vu adjuger trois médailles d'or et du platine, au concours International d’Invention (ITE EXPO 22). Ce dernier s’est déroulé du 28 septembre au 4 octobre à Londres. Le royaume a également décroché le Award plaque d'invention, attribué au président de l’EMSI, le professeur Kamal Daissaoui, en reconnaissance pour ses engagements incontournables en faveur de la recherche scientifique et l’innovation, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les inventeurs Marocains de l’EMSI ont été noté d'excellentes prestations au cours de cette manifestation internationale par le jury qui a donc récompensé les inventions de trois médailles d’or, une platine et le prix spécial du salon. Il s’agit de l’innovation SIProM, un système intelligent de prospection marine couronnée par la médaille d’or, l’innovation Donate couronnée par la deuxième médaille d’or et le système intelligence UV-C couronné de le la troisième médaille et le grand prix spécial du salon.

Le concours International d’Invention & Trade Expo 2022 ITE offre une plate-forme commerciale aux inventeurs, fabricants et revendeurs pour présenter leurs derniers produits et innovations et échanger des informations. Pour cette occasion, des délégations de plus de 32 pays viennent à Londres pour présenter leurs inventions brevetées et leurs nouvelles idées. Le concours rassemble de nombreux participants et des inventions dans de nombreux domaines divers.