Sahara : Malgré l’ouverture sur le Maroc, le Mexique défend le Polisario à l’ONU

A la 4e Commission de l’ONU chargée des questions politiques et de la décolonisation, le Mexique a exprimé son appui aux positions défendues par le Polisario. Le représentant de Mexico a réaffirmé l'appui de son pays «aux efforts devant mener à une solution juste et durable au conflit, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité».

Le diplomate a appelé «à écouter la voix du peuple sahraoui et respecter son droit à l’autodétermination. Pour mon pays, une paix durable doit permettre l’exercice de ce droit. Nous réitérons que les voix des jeunes et des femmes du Sahara occidental doivent avoir une place significative dans le processus du dialogue entre les parties du conflit».

Le représentant du Mexique a plaidé aussi pour un élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme au Sahara afin de «renforcer le principe de la reddition des comptes».

Cette intervention devrait rassurer le Polisario sur le maintien de la reconnaissance de la «République arabe sahraouie démocratique» par le Mexique, actée en 1979. La semaine dernière, le Polisario a envoyé à Mexico une délégation, conduite par son représentant en Amérique latine et aux Caraïbes, Mohamed Zrug. Elle a été reçue, mercredi au siège du ministère des Affaires étrangères, par la directrice générale de la division Afrique, Asie centrale et Moyen-Orient, Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, et a assisté, le lendemain, à une séance de la plénière de la Chambre basse.

Le Maroc s’active aussi dans ce pays, en renforçant sa coopération avec le gouvernement mexicain dans le domaine agricole. Parallèlement à la visite de la délégation du Polisario, le ministre de l'Agriculture et au développement rural, Víctor Villalobos Arámbula, s’est réuni avec l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar. Une rencontre axée sur l'identification des opportunités de coopération dans l'agriculture et le co-investissement dans la production de dattes et d'avocats pour le marché européen.

En juillet 2021, le Mexique a repris ses importations de phosphates extraits du Sahara, suspendues en 2018. Depuis, ce pays d'Amérique du nord s’est converti en premier client de l’OCP, au grand dam du Polisario et de ses associations.