Maroc : Premières autorisations pour la transformation industrielle du cannabis

L’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) a lancé la délivrance de dix autorisations de transformation et de fabrication à base de cannabis, en plus de la commercialisation et de l’exportation du cannabis et de ses dérivés à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. Dans un communiqué, l’ANRAC a rappelé ce mardi que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 13-21 relative aux usages licites de cette plante.

A la suite de la délivrance des autorisations, l’ANRAC entamera le processus d’autorisation des agriculteurs du périmètre réglementaire pour cultiver et produire le cannabis, au niveau des provinces d’Al Hoceïma, de Chefchaouen et de Taounate, au sein de coopératives agricoles, selon les besoins exprimés des industriels.

Par ailleurs, l’ANRAC prospecte encore les opportunités de ce marché, pour mener à bien le développement de la filière et simplifier la reconversion des agriculteurs d’une activité illicite à licite.