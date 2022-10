Cinéma : «Achoura», le film de Talal Selhami dans les salles marocaines le 12 octobre

Le film «Achoura, la nuit des enfants» du réalisateur franco-marocain Talal Selhami sortira en salles le 12 octobre. Il s’agit du premier film fantastique marocain, inspiré des traditions pour proposer une œuvre inédite dans son genre. L’histoire est celle de quatre enfants, qui jouent à se faire peur. Ils se rendent dans une demeure condamnée, réputée maudite. C’est là que l’un d’eux disparaît dans des circonstances mystérieuses. Les trois autres «refoulent le souvenir de ce qui a bien pu passer, jusqu’à ce que Samir ne ressurgisse 25 ans plus tard». «La bande recomposée va devoir se replonger dans leur terrifiant passé en affrontant une terrible légende marocaine», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

A travers ce film, le réalisateur Talal Selhami a souhaité «offrir un film de genre au Maroc, pour donner au public marocain une autre expérience cinématographique». «Même si le Maroc peut se targuer d’avoir une Histoire du cinéma, il reste cependant jeune. Le cinéma au Maroc est donc encore un laboratoire d’expérience qui pourrait laisser encore le champ libre aux différents genres d’exister», estime le cinéaste. Pour lui, «il est plus que jamais possible aujourd’hui d’offrir au public marocain d’autres expériences cinématographiques, des polars, des films d’horreur, des thrillers, et pourquoi pas un jour des westerns».

«Achoura raconte l’histoire d’un Djinn, qui pendant une fête religieuse aux mœurs bien propre au pays (nous Marocains, on a un lien particulier avec cette fête et on a tous des souvenirs d’enfance), s’empare des plus jeunes afin de les dévorer. C’est d’une certaine façon, selon le réalisateur, un moyen d’évoquer l’avenir trouble des générations d’adulte à venir», souligne encore le communiqué. «Nous n’accordons peut-être pas assez d’importance à l’enfance, trop préoccupés par nos problèmes d’adultes. Dans Achoura, les enfants essayent de survivre, en préservant ainsi leur innocence», ajoute le réalisateur. Dans ce sens, la créature devient ici «l’allégorie de l’âge adulte qui dévore l’enfance et engendre ainsi des êtres troublés».

«Achoura : la nuit des enfants» a déjà un palmarès riche du prix du meilleur film au Festival Hardline (Allemagne) et d’une mention spéciale du jury au Festival du film fantastique de Sitges. En 2020, il est distribué au Japon, en Russie, aux Etats-Unis et dans les pays scandinaves. La sortie marocaine a été reportée à cause de la pandémie du Covid-19.