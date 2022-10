Espagne : Le Maroc, un partenaire «absolument stratégique» dans l’antiterrorisme

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska a qualifié le Maroc de partenaire «absolument stratégique» dans la lutte contre le djihadisme, comme en témoigne l’efficacité de l’opération conjointe entre les deux pays pour le démantèlement d’une cellule affiliée à Daech. Le ministre a donné cette déclaration, mardi 4 octobre, lors de la Journée de la police tenue à Madrid.

A cette occasion, Fernando Grande-Marlaska a évoqué l’opération dont les investigations restent ouvertes, ayant permis l’arrestation de dix personnes à Melilla, une à Grenade, tous de nationalité espagnole, et deux autres à Nador. Le ministre a souligné que les interpellations, ordonnées par les tribunaux d’instruction 2 et 5 de l’Audience nationale, illustrent la réactivité des deux pays face au terrorisme ainsi que «l’excellente coordination» de leurs forces de l’ordre respectives, en plus de traduit la capacité du Maroc à traiter avec d’autres pays et organismes internationaux, en termes de lutte antiterroriste.

«Nous avons des forces de sécurité absolument efficaces axées sur la prévention du terrorisme djihadiste et sur la prévention de la radicalisation violente», a déclaré le ministre. Coordonnée par le Bureau central d’enquête judiciaire (BCIJ) du côté marocain, l’opération a permis par ailleurs plusieurs perquisitions, ainsi que la saisie de téléphones portables, de cartes SIM, d’ordinateurs et d’autres supports numériques.