Maroc : Le cycle de formation «Master Zlayji» tient sa deuxième édition

La Caravane «Master Zlayji 2022» a marqué son top départ à Safi, depuis le 14 septembre, pour des tournées sur une période de deux mois. Sous la houlette de Super Cérame et Sika® Maroc, cette initiative à sa deuxième édition conforte l’engagement des deux entreprises dans leur apport d’une valeur ajoutée aux poseurs de carrelage, qui bénéficieront dans ce cadre d’une formation «aux meilleures pratiques du métier afin de délivrer un service de qualité supérieure», indique un communiqué parvenu ce mardi à Yabiladi.

Les escales concernent Laâyoune (5 octobre), Nador (10 octobre), Fès et Kénitra (19 octobre), Tanger (2 novembre), Casablanca (9 novembre) et Agadir (16 novembre). Directeur général de Super Cérame, Mohammed Lacham a indiqué que ces formations étaient au service du «développement des compétences de nos mâalem zlayji». «Notre objectif est de contribuer à leur épanouissement professionnel et de leur permettre de rehausser encore plus leur savoir-faire dans la réalisation des œuvres de poses de carrelage», a-t-il souligné, ajoutant que c’est aussi une occasion pour «perfectionner les compétences, gagner en expertise et être au diapason des standards internationaux».

Marouane Zohry, directeur général de Sika Maroc, rappelle que cette événement est une occasion pour «rencontrer les professionnels spécialistes en pose des carreaux à travers les différentes régions» du pays, dans l’idée de «partager avec eux les dernières techniques et technologies dans le domaine de la pose des carreaux, les sensibiliser sur les normes et règles de l’art dans le domaine, et en profiter pour recueillir leurs attentes» vis-à-vis des deux entreprises, «afin de leur permettre d’offrir des prestations de qualité aux clients finaux».